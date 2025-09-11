В Татарстане ожидаются первые осенние заморозки

Такая погода вызвана влиянием обширного антициклона, который накрыл европейскую часть России

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие дни установится прохладная и сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до нуля, а в субботу местами возможны слабые заморозки на почве.

По данным Гидрометцентра республики, такая погода вызвана влиянием обширного антициклона, который накрыл европейскую часть России. Он приносит в республику холодные северные и северо-восточные ветры, которые сдерживают прогревание воздуха.

Пятница, 12 сентября: ясная и холодная ночь. Столбики термометров опустятся от 0 до +5 градусов. Местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Днем потеплеет от +14 до +20.

Суббота, 13 сентября: ночью снова прохладно — от +2 до +7 градусов. Днем — до +20 градусов.

Начало следующей недели: прогноз сохраняет сухую погоду. Ночные температуры составят от +3 до +8 градусов, дневные более комфортные — от +17 до +20. Осадков не предвидится.

Анастасия Фартыгина