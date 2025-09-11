Нелегальные мигранты столкнутся с рядом серьезных ограничений в России

А за содействие в незаконном пребывании в стране назначен штраф в полмиллиона рублей

С 11 сентября в России вступают в силу новые ограничения для иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.

Все нарушители правил будут внесены в специальный контролирующий реестр, что повлечет за собой ряд серьезных ограничений. Им будет запрещено менять место жительства без разрешения ОВД, покидать регион проживания, а также совершать сделки с недвижимостью и транспортными средствами.

Новые правила существенно ограничат возможности иностранцев в социальной сфере. Им будет отказано в регистрации брака, создании юрлиц и ИП. Ограничения коснутся и банковских операций — мигрантам разрешат только оплачивать обязательные платежи и снимать не более 30 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, несовершеннолетние иностранцы, незаконно находящиеся в России, не смогут посещать школы и детские сады.

В МВД сообщили, что за содействие в незаконном пребывании иностранных граждан предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. рублей.

По данным Рособрнадзора, в 2025 году более 87% несовершеннолетних иностранных граждан не были зачислены в российские школы.

Наталья Жирнова