Центр безопасности MAX заблокировал 67 тыс. аккаунтов в августе

10:35, 09.09.2025

Удалено свыше 13 тыс. вредоносных файлов и зафиксированы массовые попытки спама

Фото: Динар Фатыхов

Центр безопасности MAX подвел итоги работы за август. По данным компании, за месяц было заблокировано около 67 тыс. подозрительных аккаунтов. Наиболее частой причиной стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались мошеннические действия, были заблокированы пожизненно. Кроме того, специалисты выявили и удалили более 13 тыс. вредоносных файлов.

В августе пользователи направили 27 тыс. жалоб через встроенную кнопку «Пожаловаться». Все обращения обрабатываются в круглосуточном режиме, а среднее время ответа составило менее четырех минут.

Для выявления мошеннической активности Центр безопасности использует автоматизированные технические системы. В тестовом режиме применяются антифрод-технологии Сбера, позволяющие выявлять подозрительные операции и блокировать их до завершения.

В партнерстве с «Лабораторией Касперского» внедрена проверка телефонных номеров, что обеспечивает дополнительную защиту клиентов от звонков мошенников.

