В Татарстане пожарные 9 раз выезжали на тушение пожаров за прошедшие сутки

Три случая произошло в жилом секторе

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 11 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на девять возгораний, три из которых произошли в жилом секторе.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы активно участвовали в других оперативных мероприятиях. Они десять раз выезжали по ложным вызовам, четыре раза взаимодействовали с другими экстренными службами. Кроме того, пожарные семь раз привлекались для помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.



На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.



Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 12 лесных пожаров в семи регионах.



Наталья Жирнова