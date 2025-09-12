В Татарстане пожарные 9 раз выезжали на тушение пожаров за прошедшие сутки
Три случая произошло в жилом секторе
За минувшие сутки, 11 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на девять возгораний, три из которых произошли в жилом секторе.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы активно участвовали в других оперативных мероприятиях. Они десять раз выезжали по ложным вызовам, четыре раза взаимодействовали с другими экстренными службами. Кроме того, пожарные семь раз привлекались для помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 12 лесных пожаров в семи регионах.
