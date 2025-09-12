В России за сутки потушили 12 лесных пожаров в семи регионах

На данный момент тушат еще три пожара

В России за прошедшие сутки ликвидировано 12 лесных пожаров в семи регионах. В одном регионе продолжается борьба с тремя очагами возгорания. Об этом сообщила Федеральная авиалесоохрана в своем телеграм-канале.

В тушении участвовало 278 человек, использовалось 33 единицы техники и четыре воздушных судна. В мониторинге лесной пожарной обстановки задействовано 48 самолетов и вертолетов.

В связи с повышенной пожарной опасностью в одном регионе введен режим чрезвычайной ситуации, а особый противопожарный режим действует в еще 49 регионах страны, а пожароопасный сезон продолжается в 87 регионах.

Ранее специалисты авиалесоохраны потушили девять лесных пожаров за сутки.



Наталья Жирнова