В России за сутки потушили 12 лесных пожаров в семи регионах
На данный момент тушат еще три пожара
В России за прошедшие сутки ликвидировано 12 лесных пожаров в семи регионах. В одном регионе продолжается борьба с тремя очагами возгорания. Об этом сообщила Федеральная авиалесоохрана в своем телеграм-канале.
В тушении участвовало 278 человек, использовалось 33 единицы техники и четыре воздушных судна. В мониторинге лесной пожарной обстановки задействовано 48 самолетов и вертолетов.
В связи с повышенной пожарной опасностью в одном регионе введен режим чрезвычайной ситуации, а особый противопожарный режим действует в еще 49 регионах страны, а пожароопасный сезон продолжается в 87 регионах.
Ранее специалисты авиалесоохраны потушили девять лесных пожаров за сутки.
