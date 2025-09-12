Япония опубликовала санкционный список против России, в нем есть Татарстан

Среди организаций числятся три татарстанские компании

Фото: Реальное время

Правительство Японии ввело дополнительные санкции против России, как следует из опубликованных документов МИД Японии.

В частности, японские власти намерены заморозить активы 14 физлиц, 47 организаций и детского лагеря «Артек». В санкционный список включены Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, а также общественные объединения, такие как «Движение первых».



Примечательно, что среди организаций фигурируют и три татарстанские компании. Речь идет о ООО «Альбатрос», ОЭЗ «Алабуга» и АО «Ремдизель».

Наталья Жирнова