Япония опубликовала санкционный список против России, в нем есть Татарстан
Среди организаций числятся три татарстанские компании
Правительство Японии ввело дополнительные санкции против России, как следует из опубликованных документов МИД Японии.
В частности, японские власти намерены заморозить активы 14 физлиц, 47 организаций и детского лагеря «Артек». В санкционный список включены Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, а также общественные объединения, такие как «Движение первых».
Примечательно, что среди организаций фигурируют и три татарстанские компании. Речь идет о ООО «Альбатрос», ОЭЗ «Алабуга» и АО «Ремдизель».
ЕС может усложнить получение турвиз для россиян в новом пакете санкций.
