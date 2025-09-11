Спрос на новые машины с «автоматом» в Башкирии вырос в семь раз

Сейчас почти каждое четвертое объявление о продаже нового автомобиля в регионе — это машина с «автоматом». Их доля на рынке достигла 23%

Фото: Динар Фатыхов

В Башкортостане резко выросло количество новых автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) в продаже. За год предложение таких машин на «Авито» увеличилось более чем в семь раз.

Сейчас почти каждое четвертое объявление о продаже нового автомобиля в регионе — это машина с «автоматом». Их доля на рынке достигла 23%.

Чаще всего на площадке продаются автомобили с АКПП от китайских брендов. Лидером стала Geely: на нее приходится 19% всех таких предложений. Далее следуют Tank (11%), GAC (11%), Changan (7%) и Hyundai Solaris (4%).

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом покупатели интересовались не только китайскими марками. Наибольший спрос пользователей был к Hyundai Solaris (20% всего интереса), а уже затем к Geely (14%) и Changan (9%).

Эксперты связывают бум с автоматическими коробками и с ростом популярности китайских марок, которые часто предлагают их в базовой комплектации.

— АКПП все еще пользуются большим доверием у потребителя: спрос на такие машины на 75% выше, чем на модели с роботизированной коробкой, — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

Анастасия Фартыгина