Татарстан ожидает роста отгруженной продукции до 6 трлн рублей в 2025 году

Рост составит около 7% по сравнению с 2024 годом

Фото: Артем Дергунов

Власти Татарстана прогнозируют, что объем отгруженной продукции в республике в 2025 году достигнет 6 трлн рублей. Это означает увеличение на 800 млрд рублей по сравнению с текущим годом. Рост составит около 7% по сравнению с 2024 годом, сообщает «РБК Татарстан».

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил об этом на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты и деловых объединений. Он уточнил, что в 2024 году валовой региональный продукт (ВРП) впервые превысил 5,2 трлн рублей, что на 3,9% больше, чем в позапрошлом году.

Первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов также подтвердил, что в 2024 году объем отгруженной продукции превысит 5,6 трлн рублей.

Напомним, что Татарстан вошел в число лидеров среди российских регионов по объему производства продукции обрабатывающих отраслей, обеспечивая 5% от общероссийского показателя.



Анастасия Фартыгина