Генеральный директор FLAMAX посетил FLAMAX BUSINESS в Казани

Производственное предприятие FLAMAX приняло участие в тематической конференции для инженеров и проектировщиков в столице Республики Татарстан

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Производственное предприятие FLAMAX приняло участие в тематической конференции для инженеров и проектировщиков в столице Республики Татарстан. Мероприятие прошло 10 сентября в отеле «Корстон Казань», его посетили более 80 представителей профессионального сообщества.



На правах соорганизатора FLAMAX BUSINESS, FLAMAX привлек для участия в тематической встрече большую команду. Перед татарстанскими специалистами выступили четыре представителя различных структурных подразделений.

Так, руководитель отдела продаж по направлению «резервуары» Алексей Никифоров представил полноценный доклад о преимуществах комплексного подхода для хранения и подачи воды. Руководитель отдела продаж по направлению «Насосные станции» Ленар Авхадиев раскрыл аспекты проектирования и производства различных типов насосных станций. Директор заводской площадки Сергей Кондаков пригласил татарстанских специалистов на промышленную экскурсию на завод металлообработки FLAMAX, который расположен в Лаишевском районе республики. Исполнительный директор маркетплейса противопожарного оборудования FLAMAX.SHOP Никита Артемов презентовал широкие возможности вверенной ему интернет-площадки, которая за последний год набрала серьезные обороты и значительно расширила ассортимент предлагаемой для потребителей продукции.

предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин взял слово в самом начале мероприятия. В своей приветственной речи он поблагодарил инженеров и проектировщиков за внимание к FLAMAX BUSINESS в целом и бренду FLAMAX, в частности отметив значимость профессиональной коммуникации на всех уровнях.

«FLAMAX BUSINESS создает условия для развития профессионального сообщества в регионе, — отметил Фиргат Зиганшин, — Здесь представлены современные, качественные и надежные технологии, востребованные в различных областях промышленности и социальной инфраструктуры. Среди них — противопожарные системы «Пожтехпром», полимерные трубопроводы «СЛТ Аква», насосное оборудование CNP, маркетплейс противопожарного оборудования FLAMAX.SHOP и сборные резервуары FLAMAX, производство которых локализовано в Татарстане. Уверен, что все присутствующие по достоинству оценили достоинства нашей сборной технологии емкостей и комплексного решения для хранения и подачи воды, которые уже продолжительное время верой и правдой служат ряду татарстанских предприятий».

Следующее мероприятие серии FLAMAX BUSINESS с участием FLAMAX пройдет 16 сентября в Ростове-на-Дону.

