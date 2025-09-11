В Казани выплатят по 10 тыс. рублей отдельным категориям граждан в рамках Декады инвалидов

Финансовое управление города выделит 4,4 млн рублей для этих целей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в рамках Декады инвалидов будет предоставлена единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан. Согласно постановлению исполкома города, жители смогут получить 10 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте антикоррупционной экспертизы.

Постановление, утвержденное 8 августа 2025 года, определяет порядок и условия выплаты. Все члены семьи заявителя должны быть зарегистрированы и проживать в Казани. Администрации районов города назначены ответственными за осуществление выплат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финансовое управление города выделит 4,4 млн рублей для этих целей. Средства будут распределены между различными районами: Авиастроительный и Ново-Савиновский районы получат 1,3 млн, Вахитовский и Приволжский — 850 тыс., Кировский и Московский — 1 млн, а Советский район — 1,25 млн рублей.

Эта мера направлена на поддержку граждан с ограниченными возможностями и улучшение их социального положения. Напомним, что в Татарстане волонтеры помогут маломобильным избирателям на выборах.



Анастасия Фартыгина