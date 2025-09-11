Поступления акцизов в бюджет Татарстана превысили 30 млрд рублей

Это 62,5% от общего плана

За первые восемь месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 62,5% акцизных сборов от запланированных показателей. Об этом сообщил Минфин.

Наибольший вклад в общую сумму внесли акцизы на нефтепродукты — 14,3 млрд рублей. В министерстве обозначили, что эти средства имеют целевое назначение и будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры региона.

Значительные поступления также обеспечили акцизы на пиво — 10 млрд рублей. Акцизы на алкогольную продукцию составили 3 млрд рублей, а поступления в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам достигли 3,3 млрд рублей.

Дополнительные поступления в размере 100 миллионов рублей обеспечили акцизы на жидкую сталь и акцизы на газ, используемый в производстве аммиака.

Общая сумма поступлений — 30,7 миллиарда рублей.

Наталья Жирнова