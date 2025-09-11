Татарстанцы могут купить автомобиль AITO SERES М5 в салоне МТС

Электромобиль представлен в новом шоуруме рядом с флагманским салоном МТС в ТРЦ Парк Хаус

МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте продаж автомобилей AITO SERES М5 в Казани в партнерстве с дистрибьютером автомобилей «МБ РУС». Электромобиль представлен в новом шоуруме рядом с флагманским салоном МТС в ТРЦ «Парк Хаус».

В рамках сотрудничества с «МБ РУС» салоны МТС выступают площадкой для демонстрации машин, где гости торгового центра могут получить подробную консультацию от специалистов, посмотреть автомобиль, записаться на тест-драйв, а также совершить покупку. Татарстанцы смогут познакомиться с высокотехнологичным кроссовером AITO SERES M5 в торгово-развлекательном центре «Парк Хаус». Новый шоурум расположен рядом с салоном МТС и работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Татарстан стал вторым после Санкт-Петербурга регионом, где жители могут посмотреть и приобрести автомобили в наших магазинах. Опыт Северной столицы, где МТС начала продавать гибридный транспорт этой весной, показал интерес со стороны клиентов — трафик в наши салоны увеличился на четверть. До конца сентября кроссоверы AITO SERES М5 планируется представить в нашей розничной сети еще в двух городах страны», — комментирует директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Сотрудничество между брендом AITO SERES и компанией МТС, стартовавшее в апреле 2025 года, включает продажу автомобилей в интернет-магазине и салонах связи МТС, а также совместные проекты в рамках крупных федеральных событий.

Мощность премиальных кроссоверов AITO SERES достигает почти 500 л. с., они способны пройти на одной полной зарядке и полностью заправленном топливном баке более 1 100 км. В городе такие автомобили могут использовать полностью электрический режим, передвигаясь с минимальным шумом и без вредных выбросов в атмосферу. В спортивном кроссовере AITO SERES M5 доступны функции электрорегулировки, подогрева и вентиляции сидений, функция массажа, система фильтрации, ионизации и ароматизации салонного воздуха, интерьерная подсветка с выбором из 128 оттенков, звукоизолирующее остекление и панорамная крыша с большой поверхностью остекления. В отделке интерьера использованы гипоаллергенные материалы. Для защиты водителя и пассажиров в кроссовере используются 38 высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю.

