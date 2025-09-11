Рустам Минниханов: «За последние пять лет республика сохранила свою устойчивость перед лицом внешних вызовов»

Раис Татарстана обратился к жителям республики в преддверии Единого дня голосования

Фото: Динар Фатыхов

14 сентября в Татарстане состоится Единый день голосования. Жителям республики предстоит выбрать депутатов в органы местного самоуправления, раиса Татарстана, а также дополнительно депутата Государственного Совета по Мелекесскому округу.

Всего планируется замещение 7 531 депутатского мандата. Избирательные участки по всей республике будут работать с 7:00 до 20:00.

В преддверии Единого дня голосования к татарстанцам обратился раис республики Рустам Минниханов:

— Дорогие друзья! За последние пять лет республика сохранила свою устойчивость перед лицом внешних вызовов. Мы видим результаты нашего общего труда: сильная экономика, надежная социальная защита, межнациональное и межконфессиональное согласие, комфортная среда для жизни в городах и районах. Немало было сделано, но еще многое предстоит. Важно, что этот путь мы прошли вместе и, вне зависимости от политических предпочтений, в условиях специальной военной операции и попыток давления извне, остаемся единым и сплоченным обществом. Приглашаю каждого из вас прийти на избирательные участки 14 сентября всей семьей! От ваших голосов зависит, как будет развиваться наша родная республика.

В Казани после выборов пройдет концерт, на которым выступят Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария». Для горожан споют также звезды татарской эстрады, в том числе Гузель Уразова, Фирдус Тямаев и Салават Фатхетдинов.



Наталья Жирнова