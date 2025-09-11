В Казани втрое вырос спрос на проводной интернет

Это может быть связано с отключениями мобильного интернета при угрозах атак БПЛА

Фото: Динар Фатыхов

Значительный рост подключений к проводному интернету зафиксирован в столице Татарстана за последний месяц. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин на пресс-конференции.

По словам министра, ранее популярность мобильного интернета была настолько высока, что многие жители отказывались от стационарного подключения.

— Сейчас ситуация изменилась — более стабильным и надежным остается проводной интернет, — отметил министр.

Министр также рассказал, что к концу сентября — в октябре в парках Казани будут действовать 500 точек Wi-Fi. Подробнее об отключениях мобильного интернета в Казани — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова