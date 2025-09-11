Экс-глава московской антидопинговой лаборатории вновь объявлен в розыск

Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России

МВД России повторно объявило в розыск бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом стало известно ТАСС из базы ведомства. Его разыскивают по уголовной статье.

«Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

В 2017 году он был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Тогда его объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева готова возобновить свою спортивную карьеру после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.



Несколько лет назад сенат США официально одобрил закон, названный в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Наталья Жирнова