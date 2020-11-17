Новости спорта

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В США одобрили антидопинговый закон имени Родченкова

10:00, 17.11.2020 1
В США одобрили антидопинговый закон имени Родченкова
Фото: pxhere.com

Сенат Соединенных Штатов Америки официально одобрил закон, названный в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В случае, если документ подпишет действующий президент США Дональд Трамп, это позволит Соединенным Штатам добиваться судебного преследования лиц, виновных в использовании допинга. В том числе, вводит уголовную ответственность за схемы, ведущие к нарушениям антидопинговых правил.

Григорий Родченков. Фото: liveinternet.ru

В законе предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона долларов и тюремное заключение на срок до десяти лет. Под него попадают ближайшее окружение спортсмена, пойманного на применении допинга.

Ранее закон был принят палатой представителей США уже в 2019 году.

Напомним, недавно Родченков рассказал о секретной допинг-империи президента России Владимира Путина.

Спорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Пора бы и нашим заводить врачей которые будут выдавать официальное разрешение на применение допинга (как спортсменам США)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем