В США одобрили антидопинговый закон имени Родченкова

Сенат Соединенных Штатов Америки официально одобрил закон, названный в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В случае, если документ подпишет действующий президент США Дональд Трамп, это позволит Соединенным Штатам добиваться судебного преследования лиц, виновных в использовании допинга. В том числе, вводит уголовную ответственность за схемы, ведущие к нарушениям антидопинговых правил.

Григорий Родченков. Фото: liveinternet.ru

В законе предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона долларов и тюремное заключение на срок до десяти лет. Под него попадают ближайшее окружение спортсмена, пойманного на применении допинга.

Ранее закон был принят палатой представителей США уже в 2019 году.

Напомним, недавно Родченков рассказал о секретной допинг-империи президента России Владимира Путина.

