Туроператорам предоставят льготы при работе с рядом соседних стран

Основное изменение коснется размера страхового взноса

Фото: Максим Платонов

Кабмин России утвердил перечень государств, признанных благоприятными для пребывания российских туристов. В список вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Новый закон, вступивший в силу 1 сентября, предусматривает существенные льготы для туроператоров, работающих с этими странами. Основное изменение касается размера страхового взноса: вместо 50 миллионов рублей, как для других зарубежных направлений, туроператорам достаточно будет страховать ответственность на сумму от 500 тысяч рублей.

Минэкономразвития отмечает, что нововведения принесут пользу как бизнесу, так и туристам. Оптимизация расходов туроператоров может привести к снижению стоимости туров в эти страны. Кроме того, ожидается, что благодаря снижению финансовой нагрузки увеличится количество легальных туроператоров, что повысит защищенность путешественников. При этом документ предусматривает льготы только для туроператоров, не затрагивая другие аспекты туристической деятельности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что самый дорогой летний тур в Турцию обошелся в 34 млн рублей.

Наталья Жирнова