МВД России завершает действие указа о правовом статусе иностранных граждан

Указ предоставлял возможность урегулировать правовой статус тем, кто не имел документов для законного пребывания в стране

МВД России объявило об окончании действия Указа президента от 30 декабря 2024 года, который касался временных мер для иностранных граждан и лиц без гражданства. Указ предоставлял возможность урегулировать правовой статус тем, кто не имел документов для законного пребывания в стране. Об этом сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Иностранцы могли воспользоваться этой возможностью до 10 сентября 2025 года. После этой даты те, кто не решили свои правовые вопросы, столкнутся с ограничениями на пребывание в России и могут быть выдворены за пределы страны. Их имена будут внесены в реестр контролируемых лиц, что значительно ограничит их права в России.

Также МВД предупреждает, что организации и граждане, которые помогают незаконно находящимся иностранцам, могут быть привлечены к ответственности. За такие действия предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей.

Важно помнить, что иностранные граждане могут официально трудоустраиваться только при соблюдении российских законов. Напомним, что депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальную месячную зарплату.



Анастасия Фартыгина