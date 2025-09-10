В Париже перед мечетями нашли свиные головы с надписью «Макрон»

Эти события происходят на фоне массовых протестов во Франции, где люди выступают против жесткой экономии

В Париже и его пригородах утром были найдены головы свиней, оставленные перед входами в несколько мечетей. Об этом сообщил префект полиции Парижа Лоран Нуньес, отметив, что инцидент произошел в общественных местах, пишет РИА «Новости».

— Сегодня рано утром в общественных местах перед входами в несколько мечетей были обнаружены свиные головы, — написал Нуньес в соцсети X. Он добавил, что расследование начато незамедлительно, и правоохранители принимают меры для поиска виновных в «гнусных поступках».

По информации газеты Figaro, на одной из голов была надпись «Макрон». Глава МВД Франции Брюно Ретайо выразил поддержку сотрудникам и прихожанам мечетей, назвав нападения на культовые сооружения проявлением «непостижимой подлости».

Эти события происходят на фоне массовых протестов во Франции, где люди выступают против жесткой экономии. Протестующие перекрывают дороги и устраивают стычки с полицией. В разных городах страны проходят акции под лозунгом «Заблокируем все». Ожидается, что в среду в протестах примут участие более 100 тысяч человек. Власти обеспокоены возможными беспорядками из-за отсутствия централизованной организации протестов.