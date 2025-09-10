Экс-губернатору Курской области Смирнову и его заместителю продлили арест на три месяца

Оба фигуранта дела уже признали свою вину и заключили сделки со следствием, активно сотрудничая в раскрытии преступной деятельности других обвиняемых

Фото: Динар Фатыхов

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его экс-заместителю Алексею Дедову продлили заключение под стражей. Мещанский суд Москвы решил оставить их в СИЗО до середины декабря. Оба обвиняются в крупном мошенничестве, связанном со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной, пишет РИА «Новости».

Судья сообщила, что следователь подал ходатайство о продлении меры пресечения, и суд его удовлетворил. Смирнову продлили арест до 15 декабря, а Дедову — до 16 декабря.

Оба фигуранта дела уже признали свою вину и заключили сделки со следствием, активно сотрудничая в раскрытии преступной деятельности других обвиняемых. Смирнову предоставлена государственная защита в рамках этой сделки.

В рамках расследования также был арестован Игорь Грабин, бывший заместитель главы корпорации развития Курской области. Ему и другим фигурантам дела инкриминируется растрата бюджетных средств в особо крупном размере.

Общий ущерб от мошенничества превышает 1 млрд рублей.

Следствие установило, что Смирнов и Дедов руководили организованной группой, которая занималась хищением средств, выделенных для строительства пограничных объектов. В частности, речь идет о растрате денег, предназначенных для возведения двух опорных пунктов пограничной службы.

Анастасия Фартыгина