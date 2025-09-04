ZARA подала запрос на регистрацию товарного знака в России
В качестве заявителя указана испанская компания Inditex
Испанский бренд ZARA, приостановивший деятельность в России, в конце августа подал заявку на регистрацию товарного знака на территории страны. Информация об этом была опубликована 3 сентября в электронной базе Роспатента, сообщает РИА «Новости».
В качестве заявителя указана испанская компания Inditex, владелец бренда ZARA.
Однако в феврале сообщалось, что Роспатент продлил срок действия товарного знака компании на 10 лет еще в ноябре 2022 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».