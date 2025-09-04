ZARA подала запрос на регистрацию товарного знака в России

В качестве заявителя указана испанская компания Inditex

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Испанский бренд ZARA, приостановивший деятельность в России, в конце августа подал заявку на регистрацию товарного знака на территории страны. Информация об этом была опубликована 3 сентября в электронной базе Роспатента, сообщает РИА «Новости».

В качестве заявителя указана испанская компания Inditex, владелец бренда ZARA.

Однако в феврале сообщалось, что Роспатент продлил срок действия товарного знака компании на 10 лет еще в ноябре 2022 года.

Рената Валеева