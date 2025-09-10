ВВП России за первые семь месяцев 2025 года вырос на 1,1%

Фото: Динар Фатыхов

ВВП России увеличился на 1,1% за январь — июль 2025 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это стало возможным благодаря решениям правительства и Центрального банка, которые помогли замедлить инфляцию.

Мишустин отметил, что после высоких показателей в 2023 и 2024 годах некоторое охлаждение экономики было ожидаемым.

— Период первых антикризисных решений пройден. За счет быстрого расширения внутреннего производства ряд ниш был оперативно заполнен, — добавил он.

Основным двигателем роста в промышленности остается обрабатывающий сектор, где прирост составил 3,3%. Лидирует машиностроение, также наблюдается рост в металлургическом и химическом комплексах. Строительная отрасль показала увеличение объемов работ на 4,2%.

Кроме того, меры по сдерживанию цен способствовали постепенному снижению уровня инфляции. Уровень безработицы в стране остается на историческом минимуме — 2,2% уже три месяца подряд.

Правительство планирует представить проект федерального бюджета на 2026—2028 годы в Госдуму до 1 октября. Одной из главных задач будет улучшение инвестиционного климата через создание целевых условий для ведения бизнеса.

Напомним, что второй квартал 2025 года принес России рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных Банком России. Для сравнения, в первом квартале рост составил 1,4%.



Анастасия Фартыгина