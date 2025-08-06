ЦБ зафиксировал рост ВВП России во II квартале на 1,8%

На 2025 год Банк России сохранил прогноз роста ВВП в пределах 1,0—2,0%

Фото: Максим Платонов

Второй квартал 2025 года принес России рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных Банком России. Для сравнения, в первом квартале рост составил 1,4%, пишет «Интерфакс».

По прогнозам ЦБ, в третьем квартале 2025 года ВВП вырастет на 1,6%, однако в четвертом квартале ожидается замедление до 0,0—1,0%. В комментарии к своему среднесрочному прогнозу регулятор отметил, что первый квартал показал более быстрое охлаждение внутреннего спроса, чем ожидалось.

— Замедление темпов роста потребления домохозяйств и госуправления оказалось более выраженным, чем мы предполагали, — указали в ЦБ. Вместе с тем был зафиксирован рост валового накопления основного капитала.

ЦБ также уточнил, что положительный разрыв выпуска уменьшался в первом и втором кварталах, что сказалось на замедлении роста цен.

— Оперативные данные показывают рост ВВП во втором квартале на 1,8%, что близко к апрельскому прогнозу в 1,9%, — добавили в регуляторе.

На 2025 год Банк России сохранил прогноз роста ВВП в пределах 1,0—2,0%. В следующем году ожидается дальнейшее замедление до 0,5—1,5% из-за влияния жесткой денежно-кредитной политики. В долгосрочной перспективе, согласно базовому сценарию, экономика должна выйти на потенциальные темпы роста в 1,5—2,5% к 2027 году.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в текущем году будут значительно скромнее по сравнению с предыдущими периодами.



Анастасия Фартыгина