В России начато строительство более 1 млн кв. м жилья с использованием эскроу-счетов

На единой онлайн-платформе строим.дом.рф зарегистрировано более 5,5 тыс. строительных организаций, готовых работать по новым стандартам

Фото: Артем Дергунов

В России стартовало строительство более 1 млн кв. м. индивидуального жилья с применением эскроу-счетов. С 1 марта этого года новые механизмы финансирования позволяют сделать процесс возведения частных домов более безопасным и доступным. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, «внедрение механизма эскроу-счетов кардинально повышает уровень защиты средств граждан и придает рынку новый импульс для роста». С начала марта начато возведение более 9 тыс. частных домов, и это только начало. Средний срок строительства типового дома площадью свыше 100 кв. м составляет около 7 месяцев.

На единой онлайн-платформе строим.дом.рф зарегистрировано более 5,5 тыс. строительных организаций, готовых работать по новым стандартам. Более 2,5 тыс. компаний уже начали практическое строительство с использованием эскроу-счетов, что в 7 раз больше по сравнению с началом марта 2025 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что «внедрение механизма эскроу снижает финансовые риски людей, а подрядчикам открывает доступ к льготным инструментам финансирования».

Дополнительно, для поддержки подрядчиков, работающих по новому механизму, запущена программа субсидирования от ДОМ.РФ, которая действует до конца 2025 года. В рамках этой программы подрядчики могут получить льготные кредиты по ставке всего 1% годовых. На сегодняшний день банки предоставили 23,6 млрд рублей целевого финансирования для строительства частных домов площадью более 578 тыс. кв. м.

Напомним, что по состоянию на 1 июня 2025 года задолженность застройщиков Татарстана, использующих эскроу-счета для долевого строительства, возросла до 230,4 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина