Тренер Ячменев оценил выездной старт «Ак Барса» в сезоне КХЛ

«Барсы» проиграли в гостях «Металлургу» и обыграли «Авангард»

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев прокомментировал старт команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обе стартовые игры казанцы провели на выезде: в Магнитогорске по буллитам проиграли «Металлургу» (3:4 Б), в Омске обыграли в основное время «Авангард» (2:1).

— Все команды сейчас готовы физически и технически, все свежие и показывают хорошую скорость. Мы довольны выездной серией, постараемся и дальше радовать наших болельщиков и себя, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ячменев также сообщил, что новички «Ак Барса» продолжают осваиваться в команде. Летние новобранцы «барсов» Михаил Фисенко, Брэндон Биро, Григорий Денисенко и Илья Карпухин провели по два матча, Михаил Бердин и Владимир Алистров сыграли по разу. Канадский защитник Уайатт Калинюк еще не выступал в официальных матчах за «Ак Барс».

— Осваиваются, все идет по плану. Ежедневно у нас тактическая подготовка, видеоразборы, где-то подходим индивидуально. Плюс у них есть дополнительная работа над физикой. Ребята втягиваются, выглядят неплохо, — сказал Ячменев.

Кроме этого, Ячменев поделился ожиданиями от игры с «Автомобилистом» — первого матча в Казани в текущем сезоне.

— Сейчас бодаемся со всеми командами, слабых соперников нет. «Автомобилист» — один из топ-клубов, будем готовиться, — коротко резюмировал Ячменев.

В среду «Ак Барс» проведет первый матч в Казани в новом сезоне КХЛ — против «Автомобилиста». Игра будет показана в прямом эфире на телеканале ТНВ в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин