В казанском ЖК «Салават купере» откроется современный спортивный комплекс

Здание будет в виде капли, а пропускная способность достигнет 360 тыс. посетителей в год

На территории «Салават купере» идет строительство многофункционального спортивного центра, проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства при поддержке Минспорта России.

Общая площадь двухэтажного комплекса составит почти 4,5 тыс. кв. метров. После завершения строительства объект сможет обслуживать до 360 тыс. посетителей ежегодно, это 800—1000 человек в сутки.

Инфраструктура спорткомплекса включает в себя три площадки для командных видов спорта, падел— и сквош-корты, просторный фитнес-зал на 70 человек и два зала для йоги. На втором этаже также планируется разместить кафе, зону ресепшен, раздевалки, медицинские кабинеты и тренерские помещения. В новом комплексе также будут организованы спортивные секции для детей от 3,5 года.

Дизайн здания разработан известным архитектором Робертом Шафигуллиным. Концепция комплекса выполнена в форме капли воды с использованием панорамного остекления, что позволит объекту гармонично вписаться в городской ландшафт.



На данный момент завершены фундаментные работы и монтаж каркаса здания, а точная дата открытия неизвестна.

Вместе с тем в Татарстане протестируют федеральный регистр здоровья спортсменов.

Наталья Жирнова