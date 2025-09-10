Большинство детей-иностранцев не смогли поступить в российские школы

Главная причина — неправильная подача документов на тестирование

Фото: Артем Дергунов

По данным Рособрнадзора, в 2025 году более 87% несовершеннолетних иностранных граждан не были зачислены в российские школы. Основная причина отказов — неправильная подача документов на тестирование.

«Реальное время» уже сообщало, что каждый десятый ребенок-мигрант не сдал тест по русскому языку в Татарстане. В результате к тестированию были допущены 173 ребенка, из которых 151 успешно справился с заданиями, 17 не прошли тест, а 5 не явились на экзамен.

За период с апреля по август текущего года образовательные организации получили документы на 23,6 тыс. детей с иностранным гражданством. Однако полный пакет документов был предоставлен лишь для 8,2 тыс. человек, которых допустили к тестированию на знание русского языка.

Из числа допущенных к тестированию 5,9 тыс. детей успешно справились с испытанием только 2,9 тыс., что составляет 50% от числа тестировавшихся, или 12,6% от общего количества подавших документы.



Наталья Жирнова