Каждый десятый ребенок-мигрант не сдал тест по русскому языку в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Министерство образования и науки Татарстана завершило тестирование по русскому языку для детей-мигрантов, поступающих в школы региона. В этом году было подано 219 заявок, однако, как выяснилось, каждый десятый экзамен не был сдан.

По результатам проверки документов, 44 заявления оказались неполными, а в 18 случаях были обнаружены недостоверные данные. В результате к тестированию были допущены 173 ребенка, из которых 151 успешно справился с заданиями, 17 не прошли тест, а 5 не явились на экзамен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди тех, кто не смог успешно сдать тест, оказалось 10 первоклассников, по два ученика из третьего и восьмого классов, а также по одному из седьмого, девятого и десятого классов.

Для детей, не прошедших тестирование, организованы специальные курсы русского языка в четырех учебных заведениях республики, передает ГТРК «Татарстан». Повторная сдача экзамена будет возможна через три месяца. Данная мера призвана помочь детям адаптироваться к образовательной среде и успешно интегрироваться в школьную программу.

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение платного обучения для иностранцев в российских школах.

Рената Валеева