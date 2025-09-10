Благодаря чистопольской прокуратуре 146 работников получили зарплату

Общая сумма задолженности по зарплатам у работодателя составила 45 млн рублей

В ходе проверки на ООО «МЕТТЭМ АК» Чистопольская городская прокуратура обнаружила серьезное нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает ведомство на своем официальном портале.

Работодатель не выплатил заработную плату 146 сотрудникам за период с марта по июль 2025 года. Общая сумма задолженности превысила 45 миллионов рублей.

По результатам проверки в отношении генерального директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату заработной платы в установленный срок. Суд назначил ему штраф. Также прокуратура добилась выплат всех зарплат сотрудникам организации.

Наталья Жирнова