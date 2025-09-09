Аэропорт «Домодедово» планируют продать до конца года

Минфин России планирует до конца 2025 года провести продажу аэропорта Домодедово через открытые торги. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Радио РБК».

По словам министра, государство заинтересовано в максимально быстрой реализации имущественного комплекса. Уже есть потенциальный покупатель, однако его личность не раскрывается.

Силуанов подчеркнул, что сделка будет проведена исключительно на конкурсной основе для обеспечения рыночной стоимости актива.

Еще в июне текущего года по решению суда аэропорт перешёл в государственную собственность. Генпрокуратура добилась взыскания в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», ранее контролировавшегося Дмитрием Каменщиком.

Наталья Жирнова