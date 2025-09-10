Новости общества

Заседание ООН в связи с ударами Израиля по Катару пройдет 10 сентября

08:54, 10.09.2025

Оно было запрошено Алжиром

Фото: Frederic Köberl on Unsplash

Совет Безопасности ООН срочно соберется 10 сентября в связи с израильскими ударами по членам руководства ХАМАС в Катаре. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

— Заседание было запрошено Алжиром. Вероятно, оно пройдет завтра (10 сентября, — прим. ред.) во второй половине дня, — сказал собеседник информационного агентства.

9 сентября вооружённые силы Израиля атаковали Доху, поразив жилые здания, где находились активисты ХАМАС.

Наталья Жирнова

