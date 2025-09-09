В Дохе произошли взрывы, делегация ХАМАС подверглась нападению

В столице Катара, Дохе, произошла серия громких взрывов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. В небе над городом видны столбы дыма, однако власти пока не комментируют ситуацию.

Параллельно с этим в Дохе произошел инцидент с делегацией палестинского движения ХАМАС. Как сообщает Al Jazeera, высокопоставленные члены группировки подверглись нападению во время обсуждения предложения США по разрешению конфликта в секторе Газа.

Эти события происходят на фоне информации о том, что армия Израиля нанесла удары по руководству ХАМАС. В заявлении израильских военных говорится, что «ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС». Местоположение атак не уточняется, но армия отметила, что были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также предупредил жителей Газы о скором начале масштабного наступления израильских войск. В своем видеообращении он призвал местных жителей немедленно покинуть город.



