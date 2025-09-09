Пассажирские перевозки из Казани в Москву выросли на 4,6%

За восемь месяцев составами воспользовались 520,9 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

В январе — августе 2025 года количество пассажиров, путешествующих поездами из Казани в Москву, увеличилось на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За восемь месяцев составами воспользовались 520,9 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

На маршруте между Казанью и столицей России курсируют 17 прямых и транзитных поездов.

Напомним, что в Татарстане наблюдается рост пассажирских перевозок пригородными поездами. В январе — июле 2025 года ими воспользовались почти 3,8 млн человек, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Анастасия Фартыгина