Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город перед наступлением армии Израиля
Премьер-министр призвал жителей: «Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил жителей Газы о скором начале масштабного наступления израильских войск. В своем видеообращении он призвал местных жителей немедленно покинуть город, пишет ТАСС.
Нетаньяху отметил, что за последние дни армия Израиля уничтожила несколько высотных зданий в Газе, подчеркивая, что это лишь подготовка к более серьезным действиям.
— Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся, — сказал он.
- Премьер-министр призвал жителей: «Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!».
