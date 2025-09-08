Новости общества

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город перед наступлением армии Израиля

20:17, 08.09.2025

Премьер-министр призвал жителей: «Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!»

Фото: скриншот видео reuters.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил жителей Газы о скором начале масштабного наступления израильских войск. В своем видеообращении он призвал местных жителей немедленно покинуть город, пишет ТАСС.

Нетаньяху отметил, что за последние дни армия Израиля уничтожила несколько высотных зданий в Газе, подчеркивая, что это лишь подготовка к более серьезным действиям.

— Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся, — сказал он.

