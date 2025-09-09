Axios: Катар осудил действия Израиля за попытку убийства представителей ХАМАС в Дохе

Лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу убиты в Дохе

Покушение в катарской столице произошло на фоне возобновившихся усилий США добиться соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. Катар, ключевой союзник Вашингтона, с октября прошлого года играет главную роль посредника в этих переговорах.

В понедельник, премьер-министр Катара встретился в Дохе с представителями ХАМАС и настаивал, чтобы они приняли новое предложение США. Именно в момент обсуждения этого плана израильская авиация нанесла удар по месту встречи.

Министерство иностранных дел Катара осудило это нападение как «безрассудное» и «трусливое», поскольку оно «было нацелено на жилые здания, в которых проживали несколько членов политического бюро ХАМАСА».

Екатерина Данилова