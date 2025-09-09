Казанскому отряду специального назначения «Барс» вручили орден Жукова

На церемонии также чествовали бойцов, отличившихся при выполнении служебно-боевых задач

Орден Жукова вручили сегодня в Казани личному составу отдельного отряда специального назначения «Барс» Приволжского округа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

— Сегодня мы чествуем не просто награждение прославленного коллектива. Мы чествуем вклад каждого военнослужащего в дело нашей победы над украинским нацизмом. Вручая высокую награду, с уверенностью могу сказать, что она является не только знаком высокого признания, но и стимулом для дальнейшего совершенствования боевых навыков и достижения новых высот, — обратился к бойцам замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России — главнокомандующего войсками национальной гвардии Олег Плохой.

Поздравил отряд и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.



— Награждение отряда орденом Жукова — это высокая оценка ваших заслуг по защите Отечества и национальных интересов страны, признание самоотверженности и доблести военнослужащих. Так когда-то наши деды и прадеды беспощадно громили врага. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы преклоняемся перед поколением победителей. Уверен, ваш подвиг так же будут чтить наши дети и внуки, — завил он.

На церемонии также чествовали бойцов, отличившихся при выполнении служебно-боевых задач. Награды получили 19 человек. В частности, медаль «Участник специальной военной операции» вручили Радику Шаймиеву.

Напомним, накануне Дня республики в казанском Кремле раис Татарстана Рустам Минниханов наградил 55 выдающихся жителей республики. Среди них — ветераны, многодетные родители и участники СВО.