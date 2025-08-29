В казанском Кремле наградили 55 выдающихся жителей Татарстана

В казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды 55 выдающимся жителям Татарстана. Среди награжденных — ветераны, многодетные родители из Нижнекамска и участники СВО. Глава республики отметил их вклад в развитие региона, укрепление его экономики и патриотическое воспитание молодежи. Церемония прошла накануне Дня республики.
