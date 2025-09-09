Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку

Это случилось на фоне массовых беспорядков из-за запрета соц.сетей

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне массовых протестов против запрета правительства на использование социальных сетей, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на индийские СМИ. Вслед за ним правительство покинули все представители оппозиционной Национал-демократической партии.

В столице страны Катманду протестующие захватили правительственный комплекс. Вооруженные силы вынуждены были задействовать вертолеты для эвакуации министров из их официальных резиденций.

В конце прошлой недели власти запретили соц.cети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Наталья Жирнова