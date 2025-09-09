Непал отменил запрет на социальные сети после массовых протестов

Блокировка Facebook*, Instagram*, YouTube и X была снята после гибели 19 человек

Правительство Непала отозвало запрет на социальные сети, введенный на прошлой неделе. Ранее блокировка затронула 26 платформ, включая Facebook*, Instagram*, YouTube и X, после того как компании не зарегистрировали свои операции в стране в установленный срок.

Отмена произошла на фоне массовых протестов молодых людей, многие из которых были в школьной форме. Акции протеста переросли в столкновения с силовиками, в результате которых погибли как минимум 19 человек, более 100 получили ранения. Премьер-министр Непала К. П. Шарма Оли заявил, что правительство не было против требований молодежи, но столкновения произошли из-за вмешательства определенных элементов.

Ранее международные организации, включая ООН и Amnesty International, выражали обеспокоенность из-за запрета и реакции властей на протесты. Некоторые платформы, такие как TikTok и Viber, блокировке не подверглись, так как выполнили требование о локальной регистрации.

Социальные сети в Непале регулируются в рамках более широкой инициативы правительства. Ранее страна сталкивалась с критикой из-за законопроекта о соцсетях, предусматривающего штрафы и тюремное заключение за публикации «против национального суверенитета или интереса», что международные журналистские организации называют угрозой свободе прессы.

Артем Гафаров