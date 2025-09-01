«Ростех» показал, как работает дрон-пожарный: в Казани их пока не появится

БПЛА с огромным соплом для тушения возгораний может работать на высоте 50 этажа

Фото: Динар Фатыхов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» представил тяжелый пожарный беспилотник КВВ-1 на форуме «Дрон Экспо 2025» в Казани. Аппарат успешно прошел испытания с участием специалистов потенциального заказчика, подтвердив свою эффективность. Серийное производство модели планируется начать в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации.

КВВ-1 весит 85 кг и способен нести аналогичную полезную нагрузку. Беспилотник подключается к пожарной машине через рукав и подает огнетушащую смесь на высоту до 150 метров. Время работы составляет до 25 минут от аккумуляторов или до 72 часов при подключении к источнику питания по кабелю.

Аппарат оснащен системой предотвращения столкновений, стабилизированной камерой с 30-кратным зумом и может быть дополнен оборудованием для пожаротушения и спасательных операций.

— Испытания беспилотного комплекса проводились в московском пожарно-спасательном центре. Система предназначена для эффективного тушения пожаров путем подачи пенной смеси или воды через пожарный ствол на высоту до 150 метров — это соответствует 40–50 этажу здания, — рассказал директор по созданию радиотехнических устройств КРЭТ Сергей Чурин «Реальному времени»

По словам эксперта, особую заинтересованность в применении дрона проявляют московские пожарные, поскольку существующие системы пожаротушения в небоскребах не всегда эффективны.

Что касается производственных планов, то в настоящее время это первый подобный образец в России. Проектная мощность на начальном этапе составит около ста единиц в год, а в рамках инвестиционного проекта планируется увеличение производства до 200 дронов ежегодно. По словам Чурина, несмотря на отсутствие контактов с Татарстаном на текущий момент, потенциал для сотрудничества существует.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что тормозит дронификацию в Татарстане.

Дмитрий Зайцев