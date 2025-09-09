Обвиняемый в убийстве Тупака назвал заказчиком преступления Р.Diddy

Он заявил, что рэпер Р.Diddy предлагал вознаграждение в миллион долларов за убийство рэпера Тупака

Бывший участник банды «Крипс» Дуэйн Дэвис (известный как Кефф Ди) заявил, что рэпер Р.Diddy (Шон Комбс) предлагал вознаграждение в миллион долларов за убийство Тупака Шакура и основателя Death Row Records Шуга Найта.

Инцидент произошел в 1996 году в Лас-Вегасе. После боксерского поединка Тупак Шакур подрался с Орландо Андерсоном. Дэвис, дядя Андерсона, решил отомстить за племянника. По его словам, дополнительным мотивом стала обещанная Р.Diddy награда.

Через несколько часов после конфликта Шакура расстреляли из проезжающего автомобиля. Рэпер скончался через несколько дней. Найт получил ранение в голову, но выжил.

В документах по гражданским искам против Комбса упоминаются еще два эпизода, связывающих его со смертью Шакура. Пи Дидди якобы хвастался организацией убийства и мог оплатить автомобиль Cadillac, из которого стреляли. Сам Комбс отрицает любую причастность к убийству и не был обвинен в этом преступлении.

Наталья Жирнова