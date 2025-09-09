В России за сутки потушено шесть лесных пожаров

В настоящее время продолжаются работы по тушению трех лесных пожаров в одном из регионов страны

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За последние сутки в России удалось ликвидировать шесть лесных пожаров, охвативших территории пяти различных регионов страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению трех возгораний в одном из субъектов федерации. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В борьбе с лесными пожарами были задействованы значительные силы и средства. Операцию обеспечивали 277 специалистов, восемь единиц наземной техники и четыре воздушных судна. Параллельно с тушением пожаров ведется постоянный мониторинг лесопожарной обстановки — в воздухе находится 53 воздушных судна, осуществляющих наблюдение за ситуацией.

По данным Гидрометцентра, с 8 по 17 сентября 2025 года на отдельных участках региона ожидается пожароопасность четвертого класса.

Наталья Жирнова