Мужчину, чьи дети погибли от дихлофоса, осудили на два года условно

Суд установил вину мужчины в гибели людей из-за его неосторожных действий

Фото: Динар Фатыхов

В Красноярском крае вынесен приговор Дмитрию Виноградову, по чьей вине погибли четверо детей в селе Красная Сопка. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

— Два года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года, — сказали в прокуратуре.

В сентябре прошлого года в селе Красная Сопка отец семейства обрабатывал дом средством от насекомых. Мужчина не прочитал инструкцию, использовал слишком много химиката, а после не проветрил помещение и не сделал уборку. Ядовитые вещества попали на еду, посуду, мебель и постель. Несмотря на это, отец пустил в дом своих детей, и они погибли.

Наталья Жирнова