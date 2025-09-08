В Казани запустят бесплатные автобусы для избирателей на выборах

В день голосования в Казани будут курсировать 30 бесплатных автобусов, которые помогут жителям отдаленных районов добраться до избирательных участков

Фото: Артем Дергунов

В день голосования, 14 сентября, в Казани будут курсировать 30 бесплатных автобусов, которые помогут жителям отдаленных районов добраться до избирательных участков. Об этом сообщил Булат Алеев.

— Практика уже сложилась: в жилых массивах, расположенных далеко от помещений для голосования, будут курсировать бесплатные автобусы, — отметил Алеев.

Кроме того, все проголосовавшие получат специальные браслеты «Всей семьей на выборы», которые обеспечат бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алеев также подчеркнул важность выборов: «Выборы в нашей стране, особенно в республике, всегда были праздничным событием, куда приходят семьями, где встречаются знакомые и друзья». Подробнее о мероприятиях на дне выборов — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина