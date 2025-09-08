На строительство 53 медобъектов Татарстана выделили 2,8 млрд рублей

Из них 47 фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: Мария Зверева

По плану в Татарстане в текущем году планируется построить 53 медицинских объекта общей стоимостью более 2,8 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Строительная программа включает 47 фельдшерско-акушерских пунктов, возведение которых полностью завершено. Из них 34 объекта построены по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, остальные 13 — по республиканской программе строительства ФАПов.

Высокие показатели демонстрируют подрядчики шести медицинских объектов, где готовность составляет 93%. Уже введены в эксплуатацию три учреждения в рамках национального проекта:

Центр врача общей практики и педиатра в Альметьевске.

Центр врача общей практики и педиатра в казанском поселке Вишневка.

Детская поликлиника №11 в казанском ЖК «Волжские просторы».

Продолжается строительство городской поликлиники №20 в казанском ЖК «Весна», где выполнено 87% работ. Также в активной фазе находятся строительство приемно-диагностического отделения городской клинической больницы №18 в Казани и сосудистого центра в пгт Богатые Сабы.

В 2026 году Татарстан получит 210 млн рублей на обновление онкологического медоборудования.

Наталья Жирнова