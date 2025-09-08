В 2026 году Татарстан получит 210 млн рублей на обновление медоборудования

Эти средства пойдут на модернизацию онкологического медицинского оснащения

Фото: Динар Фатыхов

Правительство РФ выделило более 7,4 млрд рублей на модернизацию онкологического оборудования в российских регионах. В этот список вошел Татарстан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование получат 56 субъектов страны в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями». Средства направят на обновление техники для радиологических методов диагностики и терапии онкологических заболеваний, а также на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием.

Распределение средств запланировано на два года: в 2026 году регионы получат более 3,9 млрд рублей, а в 2027 году — свыше 3,5 млрд рублей. Татарстан по программе финансирования в 2026 году получит 210,4 млн, а в 2027 — 119,7 млн рублей.

Ранее Мишустин подписал постановление, по которому Татарстан получит почти 680 млн рублей на поддержку трудовой занятости.

Наталья Жирнова