Футболист «Рубина» вошел в список претендентов на лучшего игрока Мир РПЛ

Номинантом от казанской команды стал Мирлинд Даку

Фото: Динар Фатыхов

Определен список номинантов на звание лучшего игрока Мир РПЛ за июль — август 2025 года. В число претендентов вошли футболисты шести клубов: «Локомотива», «Рубина», «Крыльев Советов», «Балтики», «Краснодара» и ЦСКА.

На втором месте среди номинантов — Мирлинд Даку из «Рубина» с 6 голами и 1 голевой передачей. Лучшим по результатам стал Алексей Батраков из «Локомотива» с 7 голами и 2 голевыми передачами в 7 матчах.

Определение победителя пройдет в три этапа: голосование экспертов РПЛ, экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков. В экспертный совет РПЛ входят Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сразу шесть футболистов казанского «Рубина» получили вызовы в расположение своих национальных сборных.



Наталья Жирнова