Ключевой лицензиат «РусАлки» поменял владельца

С середины августа фирма перешла под управление Максима Миндукова, владельца ООО «Сапфир»

В алкогольной рознице Татарстана произошли существенные изменения. Казанская компания «Лотос», являющаяся лицензиатом сети алкомаркетов «РусАлка», сменила собственника. С середины августа фирма находится под управлением Максима Миндукова, владельца местного ООО «Сапфир», также работающего в сфере розничной торговли алкоголем.

По итогам прошлого года финансовые показатели компании «Лотос» продемонстрировали спад: выручка сократилась на 21% и составила 122,8 миллиона рублей, при этом чистая прибыль зафиксировалась на отметке 3,5 миллиона рублей.

Компания имеет важное значение в структуре алкогольного рынка, выступая официальным лицензиатом торговой сети «РусАлка». Помимо этого, «Лотос» имеет тесную связь с основателями бренда.

Подробнее об этом — в бизнес-обзоре «Реального времени».

Наталья Жирнова