УНИКС стартует на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге

Команда Перасовича третий год подряд сыграет на питерском предсезонном турнире

Фото: Руслан Ишмухаметов

УНИКС сегодня стартует на Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербурге. Турнире пройдет с 8 по 9 сентября с участием четырех российских клубов.

В полуфинале Кубка Кондрашина и Белова УНИКС сыграет с пермской «Пармой». В параллельной встрече встретятся питерский «Зенит» и «Динамо» из Владивостока, выступающий в Суперлиге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победители полуфиналов сразятся в финале в битве за трофей, проигравшие разыграют третье место.

Ранее на «предсезонке» УНИКС обыграл ижевский «Купол-Родники» (88:67), а затем дважды переиграл «Самару» (89:75, 95:64).

Зульфат Шафигуллин