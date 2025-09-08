Новости общества

Спецборт МЧС России доставил 20 тонн гуманитарной помощи Афганистану

09:31, 08.09.2025

Это уже вторая партия, прилетевшая из России

Фото: взято с сайта МЧС России

МЧС России доставил гуманитарную помощь Афганистану на специальном самолете Ил-76. Общий вес гуманитарного груза составил более 20 тонн. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

По поручению президента России Владимира Путина и Правительства РФ МЧС России организовало отправку второй партии гуманитарной помощи в Афганистан. По распоряжению главы ведомства Александра Куренкова из аэропорта Жуковский вылетел самолет Ил-76, который доставил более 20 тонн палаток и одеял для жителей, пострадавших от сильного землетрясения.

Ранее российским ведомством уже была осуществлена поставка аналогичной партии гуманитарной помощи, включавшей продукты питания. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек.

Наталья Жирнова

